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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Ekim ayı Merkez Bankası faiz kaç oldu? Düştü mü, arttı mı?

Merkez Bankası Ekim ayına ilişkin faiz kararını açıklandı. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılan Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından Merkez Bankasının resmi internet sitesi üzerinden faiz kararı açıklandı. Peki Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düştü mü, arttı mı, sabit mi kaldı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 14:00 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 14:10
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Ekim ayı Merkez Bankası faiz kaç oldu? Düştü mü, arttı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı belli oldu. Geçtiğimiz ay politika faizini sabit tutarak yüzde 50'de bırakan Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında, arama motorlarında 'Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne oldu? Faiz düştü mü, arttı mı?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI KAÇ OLDU?

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar verdi.

Para Politikaları Kurulu'nun toplantısının ardından yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar vermiştir.

Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir.

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Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası, Eylül ayında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.

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