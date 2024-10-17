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Haberler Haberler

MEB Ortaokul, lise ortak sınav takvimi 2024-2025 | 1. ve 2. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı ülke genelinde ortak sınav takvimini yayınladı. Ortaokul ve lise sınav tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı için belli oldu. Peki, 1. ve 2. dönem sınavları ne zaman? İşte MEB ortak sınav takvimi ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 21:00 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 21:00
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MEB Ortaokul, lise ortak sınav takvimi 2024-2025 | 1. ve 2. dönem sınavları ne zaman?

Geçen yıl başlatılan "ülke genelinde ortak sınav" uygulaması bu yıl da devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 yılı ortak sınav takvimi netleşti. Peki, Ortaokul ve lise ortak sınavlar ne zaman yapılacak? Soru ve konu dağılımı belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINAV TARİHLERİ

Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,

1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025

Geçen yıl 6. ve 9. sınıfların Türkçe ve Matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak. Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları

7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,

7. sınıf Matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf Matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf Matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve Edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı.

ORTAK SINAV KONU VE SORU DAĞILIMI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ortak sınav soru ve konu dağılımları henüz yayınlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1. dönem 1. yazılı örnek soruları https://odsgm.meb.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.

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