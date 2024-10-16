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KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM 2024 | KPSS DHBT sonuçları ve cevap anahtarı nasıl öğrenilir?

2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sonuçları erişime açıldı. Sınavın soruları ve cevapları araştırılırken sonuç sorgulama ekranı ve detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 17:00 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 17:10
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KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÖSYM 2024 | KPSS DHBT sonuçları ve cevap anahtarı nasıl öğrenilir?

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen KPSS DHBT sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılırken konuya dair detayları ve ilgili linkleri haberimizin içerisinden bulabilirsiniz.

KPSS DHBT SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS DHBT SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

22 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 16 Ekim 2024 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

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