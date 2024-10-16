KOÇ BURCUNDA EKİM DOLUNAYI! - Dolunay ne zaman, saat kaçta? (Ekim 2024)

Koç burcunda yaşanacak olan dolunay ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Dolunay ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları merak eidlirken güncel bilgileri sizler için derledik...

2024 EKİM DOLUNAYI NE ZAMAN?

17 Ekim Perşembe günü saat 14.26'da Koç burcunda 24 derecede bir Dolunay gerçekleşecek.

DOLUNAY NEDİR?

Dolunay, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına gelmediği ve Dünya'nın gölgesinin Ay'a düşmediği bir konumda oluşur. Bu durumda, Ay, Dünya'dan bakıldığında tamamen aydınlık görünür. Dolunay, Ay'ın yörüngesinde Dünya'nın etrafında dönerken, Güneş'in ışığının Ay'a tam olarak vurmasıyla meydana gelir.

Ay, yaklaşık 29.5 günde bir evre değiştirir ve bu süreçte dolunay evresi de dahil olmak üzere sekiz ana evreyi tamamlar. Dolunay, genellikle her ay bir kez meydana gelir ve bu evre, çoğu kültürde önemli bir yere sahiptir.