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2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ DİYANET | Bir sonraki Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay?

2024 yılı Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilmişti. Önümüzdeki yıl için plan yapmak isteyenler şimdiden 2025 Kurban Bayramı tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, bir sonraki Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 17:10
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2025 KURBAN BAYRAMI TARİHİ DİYANET | Bir sonraki Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay?

Hac ve kurban kesme ibadetlerinin yapıldığı Kurban Bayramı, 2024 yılında 16 Haziran Pazar gününe denk gelmişti. Öğrencilerin 14 Haziran Cuma günü karnelerini alması ve tatil sezonunun başlaması sebebiyle Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Önümüzdeki yıl için tarihler merak edilirken Bir sonraki Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? sorgusu yapılıyor. Detayları sizler için derledik.

2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ AY?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Buna göre; 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek olan bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI FAZİLETLERİ

Kurban, Kur'ân-ı Kerîm, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadet olup hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır.

Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle buyrulmaktadır: "Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar.

Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." (el-Hac, 22/28), "Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık." (el-Hac, 22/34).

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