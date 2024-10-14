  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

G.Saray'ın Casemiro ısrarı! Manchester United...
G.Saray'dan F.Bahçe'ye bomba transfer çalımı!
DİĞER
Karadut muhteşem bir bölümle geliyor! Zuhal geçirdiği zor günleri yine Tayfun sayesinde atlatıyor!
CANLI | Hizbullah'tan İsrail'e intikam saldırısı! Golani üssüne bombardıman: Çok sayıda katil öldürüldü | Genelkurmay Başkanı öldürüldü mü?
Galatasaray'da gözler Pasalic'e çevrildi!
Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Finlandiya'da kazanan İngiltere! Finlandiya'da kazanan İngiltere! 23:47
Avusturya Norveç'i ezdi geçti! Avusturya Norveç'i ezdi geçti! 23:46
Avusturya Norveç'i ezdi geçti! Avusturya Norveç'i ezdi geçti! 23:46
Finlandiya'da kazanan İngiltere! Finlandiya'da kazanan İngiltere! 23:26
Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha! Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha! 23:23
Livakovic'e flaş transfer teklifi! Livakovic'e flaş transfer teklifi! 22:52
Daha Eski
Icardi G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı Icardi G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı 22:52
G.Saray'dan F.Bahçe'ye bomba transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye bomba transfer çalımı! 22:52
Vincenzo Montella'dan kritik maç öncesi rotasyon açıklaması! Vincenzo Montella'dan kritik maç öncesi rotasyon açıklaması! 22:52
F.Bahçe'nin yıldızına Benfica kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Benfica kancası! 22:52
R.Madrid G.Saraylı yıldızı istiyor! R.Madrid G.Saraylı yıldızı istiyor! 22:52
Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için... Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için... 22:52