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TV 8 CANLI MAÇ İZLE | Türkiye maçı TV 8 canlı yayın - TV8 frekans bilgileri 2024

Genç ve dinamik program akışıyla bilinen TV 8 UEFA maçlarına da ev sahipliği yapıyor. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği kanal ile ilgili "TV 8 canlı maç izle, Türkiye maçı TV 8 canlı yayın, TV8 frekans bilgileri 2024" sorguları yapılıyor. Detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 22:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 22:50
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TV 8 CANLI MAÇ İZLE | Türkiye maçı TV 8 canlı yayın - TV8 frekans bilgileri 2024

TV8 CANLI İZLE | TV 8 canlı izlemek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Programları ve dizileri ile dikkat çeken TV 8'de özellikle Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, MasterChef, O Ses Türkiye gibi yarışma programları oldukça fazla takip ediliyor. TV8'i canlı izlemek isteyenler için 'TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izleme linki'ni haberimizde derledik.

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

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