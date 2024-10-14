  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN📰 14 Ekim Pazartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 14 Ekim 2024 tarihli 32691 sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 14 Ekim Pazartesi 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RESMİ GAZETE'DE BUGÜN📰 14 Ekim Pazartesi 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 14 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 14 Ekim Pazartesi tarihli 32691. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 13 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

14 EKİM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Uşak Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Yüksek İhtisas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

👉14 EKİM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

F.Bahçe Kent'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu
G.Saray'dan F.Bahçe'ye bomba transfer çalımı!
DİĞER
Gerçek ortaya çıktı! Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Marlon Teixeria ‘ünlü’ seviyormuş!
Nejat Birecik'ten sonra Demet Tuncer'den de itiraf! ABD'den Türk tiyatro ve sinemasına 'CIA'sal tezgah: Etki ajanı olarak kullanılan oyuncular kim?
G.Saray'ın Casemiro ısrarı! Manchester United...
F.Bahçe'nin yıldızı için sıraya girdiler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak G.Saray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak 10:11
İsviçre - Danimarka maçı ne zaman? İsviçre - Danimarka maçı ne zaman? 10:11
İspanya - Sırbistan maçı ne zaman? İspanya - Sırbistan maçı ne zaman? 10:01
İskoçya - Portekiz maçı ne zaman? İskoçya - Portekiz maçı ne zaman? 09:58
Polonya - Hırvatistan maçı ne zaman? Polonya - Hırvatistan maçı ne zaman? 09:55
İzlanda - Türkiye maçı saat kaçta? İzlanda - Türkiye maçı saat kaçta? 09:49
Daha Eski
F.Bahçe Kent'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu F.Bahçe Kent'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu 09:31
BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽ BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽ 08:42
Finlandiya'da kazanan İngiltere! Finlandiya'da kazanan İngiltere! 23:47
Avusturya Norveç'i ezdi geçti! Avusturya Norveç'i ezdi geçti! 23:46
Avusturya Norveç'i ezdi geçti! Avusturya Norveç'i ezdi geçti! 23:46
Finlandiya'da kazanan İngiltere! Finlandiya'da kazanan İngiltere! 23:26