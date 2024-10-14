  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

GRAM ALTIN FİYATI 14 Ekim💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 14 Ekim Pazartesi 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 07:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GRAM ALTIN FİYATI 14 Ekim💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

ALTIN VE DOLAR KURU 14 EKİM | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Ekim Pazartesi 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

14 EKİM 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 34,26 (Alış) - 34,28 (Satış)

EURO: 37,46 (Alış) - 37,49 (Satış)

STERLİN: 44,56 (Alış) - 44,79 (Satış)

1 DOLAR = 34,28 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉14 Ekim Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.927,81₺

Gram altın satış: 2.928,10₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.961,00₺

Çeyrek altın satış: 5.008,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.892,00₺

Yarım altın satış: 10.010,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 19.784,00₺

Tam altın satış: 19.949,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 20.250,00₺

Cumhuriyet altını satış: 20.556,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 20.316,00₺

Ata altın satış: 20.475,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Ekim Pazartesi günü saat 07.08 itibarıyla alınmıştır.

G.Saray'ın Casemiro ısrarı! Manchester United...
F.Bahçe'nin yıldızı için sıraya girdiler!
DİĞER
Son dakika haberi: Mario Balotelli geri döndü! İşte yeni takımı....
CANLI | Hizbullah'tan İsrail'e intikam saldırısı! Golani üssüne bombardıman: Çok sayıda katil öldürüldü | Genelkurmay Başkanı öldürüldü mü?
Galatasaray'da gözler Pasalic'e çevrildi!
Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Finlandiya'da kazanan İngiltere! Finlandiya'da kazanan İngiltere! 23:47
Avusturya Norveç'i ezdi geçti! Avusturya Norveç'i ezdi geçti! 23:46
Avusturya Norveç'i ezdi geçti! Avusturya Norveç'i ezdi geçti! 23:46
Finlandiya'da kazanan İngiltere! Finlandiya'da kazanan İngiltere! 23:26
Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha! Yüksek'e Avrupa'dan sürpriz bir talip daha! 23:23
Livakovic'e flaş transfer teklifi! Livakovic'e flaş transfer teklifi! 22:52
Daha Eski
Icardi G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı Icardi G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni takımı 22:52
G.Saray'dan F.Bahçe'ye bomba transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye bomba transfer çalımı! 22:52
Vincenzo Montella'dan kritik maç öncesi rotasyon açıklaması! Vincenzo Montella'dan kritik maç öncesi rotasyon açıklaması! 22:52
F.Bahçe'nin yıldızına Benfica kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Benfica kancası! 22:52
R.Madrid G.Saraylı yıldızı istiyor! R.Madrid G.Saraylı yıldızı istiyor! 22:52
Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için... Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için... 22:52