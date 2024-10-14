  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

29 EKİM TATİL Mİ? | 29 Ekim Salı 2024 okullar açık mı, ders var mı?

Resmi ve dini tatiller yakından takip ediliyor. Resmi tatil olan günlerde kamu kurum ve kuruluşları ile okullar tatil oluyor. Vatandaşlar bu kez de 29 Ekim ile ilgili araştırmalara başladı. 29 Ekim Salı 2024 okullar açık mı, ders var mı? 29 Ekim tatil mi? sorularının yanıtları araştırılıyor. Detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
29 EKİM TATİL Mİ? | 29 Ekim Salı 2024 okullar açık mı, ders var mı?

Bu yıl Salı gününe gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşlar 29 Ekim resmi tatil mi sorusunun yanı sıra okullar tatil mi sorusuna da yanıt arıyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1.5 gün resmi tatil ilan edilecek. Peki, 29 Ekim Salı 2024 okullar açık mı, ders var mı? İşte detaylar...

29 EKİM OKULLAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

29 Ekim Salı günü tümü resmi tatil olacağı için okullar da tatil olacak.

F.Bahçe Kent'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu
G.Saray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elenerek şaşırttı! İşte Milyoner’de yarışmacının elendiği o soru!
Nejat Birecik'ten sonra Demet Tuncer'den de itiraf! ABD'den Türk tiyatro ve sinemasına 'CIA'sal tezgah: Etki ajanı olarak kullanılan oyuncular kim?
G.Saray'ın Casemiro ısrarı! Manchester United...
F.Bahçe'nin yıldızı için sıraya girdiler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak G.Saray'a bir forvet daha! Milli yıldız Aslan olacak 10:11
İsviçre - Danimarka maçı ne zaman? İsviçre - Danimarka maçı ne zaman? 10:11
İspanya - Sırbistan maçı ne zaman? İspanya - Sırbistan maçı ne zaman? 10:01
İskoçya - Portekiz maçı ne zaman? İskoçya - Portekiz maçı ne zaman? 09:58
Polonya - Hırvatistan maçı ne zaman? Polonya - Hırvatistan maçı ne zaman? 09:55
İzlanda - Türkiye maçı saat kaçta? İzlanda - Türkiye maçı saat kaçta? 09:49
Daha Eski
F.Bahçe Kent'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu F.Bahçe Kent'ten kurtuluyor! Yeni adresi belli oldu 09:31
BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽ BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽ 08:42
Finlandiya'da kazanan İngiltere! Finlandiya'da kazanan İngiltere! 23:47
Avusturya Norveç'i ezdi geçti! Avusturya Norveç'i ezdi geçti! 23:46
Avusturya Norveç'i ezdi geçti! Avusturya Norveç'i ezdi geçti! 23:46
Finlandiya'da kazanan İngiltere! Finlandiya'da kazanan İngiltere! 23:26