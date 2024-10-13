  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 07:00 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 07:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
Oosterwolde'den flaş talep! Branco ile görüştü ve...
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'ye Ada'dan bomba sağ bek! Sürpriz isim ortaya çıktı...
Bursa'da kan donduran olay! 16 yaşındaki torun para için dedesi ve 2 kişiyi baltayla öldürdü!
G.Saray'da 3 imza birden! Görüşmelerde sona gelindi
İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Takım İzlanda'da! A Milli Takım İzlanda'da! 01:12
A Milli Takım İzlanda'da! A Milli Takım İzlanda'da! 01:11
Bugün turlardık Bugün turlardık 01:03
Livakovic ve Sofyan Amrabat sevindi Livakovic ve Sofyan Amrabat sevindi 00:56
Başakşehir galip Başakşehir galip 00:29
Efes farklı Efes farklı 00:27
Daha Eski
Ronaldo boş geçmedi! Portekiz kazandı Ronaldo boş geçmedi! Portekiz kazandı 23:53
Sırbistan evinde İsviçre'yi devirdi! Sırbistan evinde İsviçre'yi devirdi! 23:53
İspanya Nelsson'lu Danimarka'yı yendi! İspanya Nelsson'lu Danimarka'yı yendi! 23:53
Ronaldo boş geçmedi! Portekiz kazandı Ronaldo boş geçmedi! Portekiz kazandı 23:50
Sırbistan evinde İsviçre'yi devirdi! Sırbistan evinde İsviçre'yi devirdi! 23:44
İspanya Nelsson'lu Danimarka'yı yendi! İspanya Nelsson'lu Danimarka'yı yendi! 23:40