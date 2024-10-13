RESMİ GAZETE'DE BUGÜN📰 13 Ekim Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 13 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 13 Ekim Pazar tarihli 32691. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 13 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çankaya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/31)

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri