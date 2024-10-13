  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

DEPREM SON DAKİKA | Az önce deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? 13 Ekim son depremler (AFAD - Kandilli)

Deprem 13 Ekim Pazar | DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 13 Ekim 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 07:20 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 07:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA | Az önce deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? 13 Ekim son depremler (AFAD - Kandilli)

SON DAKİKA DEPREM 13 EKİM | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 13 Ekim Pazar son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

13 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Oosterwolde'den flaş talep! Branco ile görüştü ve...
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'ye Ada'dan bomba sağ bek! Sürpriz isim ortaya çıktı...
Bursa'da kan donduran olay! 16 yaşındaki torun para için dedesi ve 2 kişiyi baltayla öldürdü!
G.Saray'da 3 imza birden! Görüşmelerde sona gelindi
İngiliz ekibinden Osayi Samuel açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Takım İzlanda'da! A Milli Takım İzlanda'da! 01:12
A Milli Takım İzlanda'da! A Milli Takım İzlanda'da! 01:11
Bugün turlardık Bugün turlardık 01:03
Livakovic ve Sofyan Amrabat sevindi Livakovic ve Sofyan Amrabat sevindi 00:56
Başakşehir galip Başakşehir galip 00:29
Efes farklı Efes farklı 00:27
Daha Eski
Ronaldo boş geçmedi! Portekiz kazandı Ronaldo boş geçmedi! Portekiz kazandı 23:53
Sırbistan evinde İsviçre'yi devirdi! Sırbistan evinde İsviçre'yi devirdi! 23:53
İspanya Nelsson'lu Danimarka'yı yendi! İspanya Nelsson'lu Danimarka'yı yendi! 23:53
Ronaldo boş geçmedi! Portekiz kazandı Ronaldo boş geçmedi! Portekiz kazandı 23:50
Sırbistan evinde İsviçre'yi devirdi! Sırbistan evinde İsviçre'yi devirdi! 23:44
İspanya Nelsson'lu Danimarka'yı yendi! İspanya Nelsson'lu Danimarka'yı yendi! 23:40