  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Ekim rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 40'ın altına düştü. İstanbul'da sonbahar yağmurlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 35,18 olarak ölçüldü. İşte 13 Ekim Pazar 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 12:20 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 12:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Ekim rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 EKİM | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 3,64 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 55,68 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 13 Ekim Pazar günü yüzde 35,18 olarak ölçüldü.

💦13 EKİM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

13 Ekim Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 35,18 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 13 Ekim'de barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %27,49

🚿 Darlık Barajı: %39,78

🚿 Elmalı Barajı: %55,52

🚿 Terkos Barajı: %50,74

🚿 Alibey Barajı: %7,08

🚿 Büyükçekmece Barajı: %38,18

🚿 Sazlıdere Barajı: %46,84

🚿 Istrancalar Barajı: %21,12

🚿 Kazandere Barajı: %3,44

🚿 Pabuçdere Barajı: %15,15

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

F.Bahçe'nin yıldızına Benfica kancası!
R.Madrid G.Saraylı yıldızı istiyor!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor! Maça yine damgasını vurdu
DEM'e uzatılan el Kandil'i panikletti! Elebaşı Murat Karayılan CHP'ye veryansın edip sabotaja başladı... "Yeni süreç yok, normalleşmeyin"
Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için...
Beşiktaş'a Polonyalı kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Orsic'e talip çıktı! Eski takımına geri dönebilir Orsic'e talip çıktı! Eski takımına geri dönebilir 11:25
Beşiktaş'a Polonyalı kanat! Beşiktaş'a Polonyalı kanat! 11:23
Estonya - İsveç maçı ne zaman? Estonya - İsveç maçı ne zaman? 11:19
Galler - Karadağ maçı ne zaman? Galler - Karadağ maçı ne zaman? 11:17
İzlanda - Türkiye maçı ne zaman? İzlanda - Türkiye maçı ne zaman? 11:15
F.Bahçe'nin yıldızına Benfica kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Benfica kancası! 11:14
Daha Eski
Ukrayna - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman? Ukrayna - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman? 11:13
Arda Güler'den flaş transfer kararı! Arda Güler'den flaş transfer kararı! 11:10
Almanya - Hollanda maçı ne zaman? Almanya - Hollanda maçı ne zaman? 11:07
Bosna Hersek - Macaristan maçı ne zaman? Bosna Hersek - Macaristan maçı ne zaman? 11:05
İtalya - İsrail maçı ne zaman? İtalya - İsrail maçı ne zaman? 11:02
Belçika - Fransa maçı ne zaman? Belçika - Fransa maçı ne zaman? 11:00