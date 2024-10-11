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SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI - "Enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, herkesin merakla beklediği asgari ücret konusuna dair önemli ifadelerde bulundu. İşte Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 18:10 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 18:30
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SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI - "Enflasyona ezdirmeyeceğiz"

2025 yılından bu yana geçerli olacak olan asgari ücretle ilgili olarak hükümetten dikkat çeken bir açıklama geldi. Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun aralık ayında toplanacak olmasına rağmen asgari ücret sürecinin erken gündeme geldiğini belirtti. Vatandaşların hayat standardını yükseltmeyi amaçladıklarını ifade eden Bakan Işıkhan, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini vurguladı.

"KALICI REFAH POLİTİKASI İLE..."

TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan şöyle konuştu: Asgari ücret süreci erken başlamış oldu. Cumhurbaşkanımızın sıkça söylediği gibi vatandaşların hayat standardını yükseltmeyi hedefleyen politikalar uyguluyoruz. Geçici refah yerine refahı kalıcı kılacak politikaları hayata aktarıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor.

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

2002'den bu yana asgari ücreti reel olarak 4 katına, nominal olarak da 90 katına çıkardık. Asgari ücretle ilgili desteği 700 liraya çıkardık. Önümüzdeki dönemde de, aralık ayı başında tüm paydaşlarımızla bir araya geleceğiz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için önemli. Bunun yanında hayat seviyelerinin yükseltilmesi ve korunması noktasında da bir ücret belirlenecek.

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