  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN📰 11 Ekim Cuma 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 11 Ekim 2024 tarihli 32689. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 11 Ekim Cuma 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 09:10 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 09:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RESMİ GAZETE'DE BUGÜN📰 11 Ekim Cuma 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 11 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 11 Ekim Cuma tarihli 32689. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

11 EKİM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Kayseri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/33)

–– Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2024/1)

👉11 EKİM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Mourinho'nun fikri değişti! Yıldız isim ocakta ayrılıyor
İşte G.Saray'ın ocak ayı bombası! Beşiktaş'a karşı şov yapmıştı
DİĞER
Zirvenin tek sahibi! Çarşambaların birincisi Kuruluş Osman!
CHP'li İBB karabataklığa saplandı! 2 ayrı ihale aynı şirket: Özgür Karabat'tan 4 yılda 4 milyarı aşkın vurgun
G.Saray'dan orta sahaya bir dinamo daha!
F.Bahçe'de Osayi çıkmazı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var?⚽ 11 Ekim Cuma Bugün hangi maçlar var?⚽ 11 Ekim Cuma 08:23
Yunanistan'dan sürpriz galibiyet! Yunanistan'dan sürpriz galibiyet! 00:16
İtalya ve Belçika yenişemedi! İtalya ve Belçika yenişemedi! 00:16
Fransa'dan farklı galibiyet! Fransa'dan farklı galibiyet! 00:16
Beşiktaş İtalya'da kazandı! Beşiktaş İtalya'da kazandı! 00:16
Yunanistan'dan sürpriz galibiyet! Yunanistan'dan sürpriz galibiyet! 00:15
Daha Eski
Yunanistan'dan sürpriz galibiyet! Yunanistan'dan sürpriz galibiyet! 00:14
İtalya ve Belçika yenişemedi! İtalya ve Belçika yenişemedi! 00:14
Fransa'dan farklı galibiyet! Fransa'dan farklı galibiyet! 00:09
Beşiktaş İtalya'da kazandı! Beşiktaş İtalya'da kazandı! 00:00
F.Bahçe'de Osayi çıkmazı! F.Bahçe'de Osayi çıkmazı! 23:51
Türk derbisini F.Bahçe kazandı! Türk derbisini F.Bahçe kazandı! 23:32