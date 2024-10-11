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BARTIN DEPREM SON DAKİKA | Amasra/Bartın'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

AFAD'ın aktardığı son dakika haberine göre, Amasra ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Saat 10.16 sıralarında yaşanan sarsıntının ardından arama motorlarında 'Amasra'da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu?' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 10:34 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 10:50
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BARTIN DEPREM SON DAKİKA | Amasra/Bartın'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA | Amasra/Bartın ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre depremin merkez üssü Bartın olarak belirlendi. 4,8 şiddetinde olduğu kaydedilen depremin ardından arama motorlarında 'Bartın'da deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

BARTIN'DA DEPREM Mİ OLDU? KAÇ ŞİDDETİNDE? MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Amasra/Bartın'da 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının 10.16'da gerçekleştiğini belirten uzmanlar, derinliğini ise 9,33 km olarak açıkladı. Sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde ise 4,9 olarak duyuruldu.

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