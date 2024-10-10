PFDK kararları açıklandı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekiplerinden; Beşiktaş'a 462 bin TL, Gaziantep FK'ya 168 bin TL, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'a ise 40 bin 500 TL para cezası verdi. Ayrıca kurul, Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı'ya müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 58 bin 500 TL, Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'a ise rakip takım mensubuna yönelik hakareti sebebiyle 1 maç men ve 29 bin 500 TL para cezası uyguladı.

PFDK'NIN ALMIŞ OLDUĞU KARARLAR ŞU ŞEKİLDE:

1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 04.10.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 40.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 05.10.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, statüye aykırı hareketi nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 05.10.2024 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 40.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü antrenörü ALİ ÇAMDALI'nın, 06.10.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 06.10.2024 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN 110 ve MARATON ALT TRİBÜN 118 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- GALATASARAY A.Ş.'nin, 06.10.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, 108, 206, 207, GÜNEY TRİBÜN 118, 119, 120, 220 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi MUHAMMET TALHA AYDEMİR'in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi OĞUZHAN DUMLU'nun, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi YALÇIN AYDEMİR'in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 06.10.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Başkanı MEMİK YILMAZ hakkında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu SELÇUK İNAN'ın, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 06.10.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 252.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü SERDAR TOPRAKTEPE'nin, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."