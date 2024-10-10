  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

GRAM ALTIN FİYATI 10 Ekim💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 10 Ekim Perşembe 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 07:20 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 07:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GRAM ALTIN FİYATI 10 Ekim💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

ALTIN VE DOLAR KURU 10 EKİM | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Ekim Perşembe 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

10 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 34,23 (Alış) - 34,24 (Satış)

EURO: 37,59 (Alış) - 37,64 (Satış)

STERLİN: 44,64 (Alış) - 44,86 (Satış)

1 DOLAR = 34,24 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉10 Ekim Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.878,25₺

Gram altın satış: 2.878,80₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.914,00₺

Çeyrek altın satış: 4.966,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.799,00₺

Yarım altın satış: 9.926,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 19.598,00₺

Tam altın satış: 19.782,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 19.993,00₺

Cumhuriyet altını satış: 20.295,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 20.125,00₺

Ata altın satış: 20.304,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Ekim Perşembe günü saat 06.17 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçe Medina'nın alternatifini buldu! Bonservis bedeli...
İtalyanlar transferi duyurdu! Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber...
DİĞER
Engin Akyürek’i terleten evlilik sorusu! Engin Akyürek: Önce birini bulmak gerek!
Sözün bittiği yer! İkbal Uzuner'in katledildiği surlarda fotoğraf paylaşıp şarkı mırıldandı! Komşu olay gününü anlattı: Bağırtılar duydum
F.Bahçe'ye Osayi şoku! G.Saray devrede
Beşiktaş'ın Armand Lauriente planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Dybala gelişmesi! G.Saray'da Dybala gelişmesi! 00:18
Muslera'dan yeni rekor yolda! Muslera'dan yeni rekor yolda! 00:18
Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy sözleri! Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy sözleri! 00:18
F.Bahçe'de Arda Güler heyecanı! F.Bahçe'de Arda Güler heyecanı! 00:18
G.Saray bombayı patlatacak! G.Saray bombayı patlatacak! 00:18
Viranşehir Giresun'da turladı! Viranşehir Giresun'da turladı! 00:18
Daha Eski
En-Nesyri'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu En-Nesyri'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu 00:18
Okan Buruk'tan forvet kararı! Okan Buruk'tan forvet kararı! 00:18
G.Saray'ın yıldızına sürpriz talip! G.Saray'ın yıldızına sürpriz talip! 00:18
G.Saray Osimhen'in bonservisini alabilir! Yılın transfer müjdesi G.Saray Osimhen'in bonservisini alabilir! Yılın transfer müjdesi 00:18
İzmir'de tur Karaman FK'nın! İzmir'de tur Karaman FK'nın! 00:17
Adıyaman FK rahat turladı! Adıyaman FK rahat turladı! 00:17