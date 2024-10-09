  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 07:30 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 08:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

G.Saray'a yeni '1 numara' Chelsea'den
Reklam
DİĞER
Dile kolay 55 yıl aynı yastığa baş koydular! Cüneyt Arkın ile eşi Betül Cüreklibatır'ın tanışma hikayesi filmleri aratmadı...
Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor | İran'dan İsrail'e 3 mesaj! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Türkiye'ye geliyor
Cenk'in yerine yıldız golcü gelecek!
Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF açıkladı: MHK'ye yabancı hakem! TFF açıkladı: MHK'ye yabancı hakem! 23:58
Fatih Terim'den Jose Mourinho sözleri! Fatih Terim'den Jose Mourinho sözleri! 23:58
Zaha'dan olay paylaşım! Tepkileri üzerine çekti Zaha'dan olay paylaşım! Tepkileri üzerine çekti 23:58
Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip! Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip! 23:58
Fethiyespor penaltılarda turladı Fethiyespor penaltılarda turladı 23:58
En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim 23:58
Daha Eski
G.Saray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında... G.Saray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında... 23:58
Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok 23:58
Kırıkkale FK deplasmanda turladı! Kırıkkale FK deplasmanda turladı! 23:58
F.Bahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı F.Bahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı 23:58
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye yanıt Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye yanıt 23:58
Arda ile ilgili şok iddia! Ayrılık an meselesi Arda ile ilgili şok iddia! Ayrılık an meselesi 23:58