SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI SON DURUM - 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

MEB tarafından duyurusu yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için süreç devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda mülakata giren öğretmen adayları sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili araştırmalara başladı. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorguları yapılıyor. Öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama ekranına dair güncel bilgileri sizler için derledik.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TRT Haber canlı yayınında, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin, "Danıştayın bu konuda vereceği karara göre, öğretmen arkadaşların mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız. Burada bu karara kadar beklemek durumundayız." dedi.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak. Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklanırken adayların sözlü sınav giriş belgeleri de geçtiğimiz haftalarda erişime açıldı.

Mülakat sonuçlarının ne zaman belli olacağı ile ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Konuyla ilgili güncel bir gelişme olması durumunda son dakika haberleri takip edebilirsiniz.

Sözlü sınav sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını e-Devlet'in "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilecek.