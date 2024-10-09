  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

Görkem Gedik'ten Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Türkiye rekoru

Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Görkem Gedik, paletsiz ip desteksiz kategorisinde 72 metreye dalış yaparak Türkiye rekoruna imza attı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 20:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Görkem Gedik'ten Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Türkiye rekoru

Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Görkem Gedik, paletsiz ip desteksiz kategorisinde 72 metreye dalış yaparak Türkiye rekoruna imza attı.

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 40 ülke ve 140 sporcunun katımıyla devam ediyor.

Milli sporcu Görkem Gedik, şampiyonada paletsiz ip desteksiz kategorisinde 72 metreye, 2 dakika 50 saniyede dalış yaparak Türkiye rekoru kırdı.

Daha önce de 71 metre ile bu kategorideki rekoru elinde bulunduran Gedik, şampiyonada 5'inciliği elde etti.

Gedik, yaptığı açıklamada, rekoru yenilemenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 12 Ekim'de sona erecek.

Reklam
Viranşehir Giresun'da turladı!
DİĞER
"Maşallah tam bir esmer güzeli" İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin güzelliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti!
İsrail'in klavye soytarısı Katz yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti'den sert tepki
Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy sözleri!
G.Saray bombayı patlatacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret Antalyaspor'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret 20:43
G.Saray'da Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi G.Saray'da Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi 20:40
Sivasspor'da Hatayspor hazırlıkları başladı Sivasspor'da Hatayspor hazırlıkları başladı 20:35
Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı Taha Akgül, Sivas'ta güreşçilerle buluştu Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı Taha Akgül, Sivas'ta güreşçilerle buluştu 20:31
Trabzonspor'un Başakşehir mesaisi Trabzonspor'un Başakşehir mesaisi 20:28
Göztepe'de Eyüpspor hazırlıkları başladı Göztepe'de Eyüpspor hazırlıkları başladı 20:25
Daha Eski
Beşiktaş'ı ördüğü duvar kontrat yeniletti Beşiktaş'ı ördüğü duvar kontrat yeniletti 20:19
Muslera'dan yeni rekor yolda! Muslera'dan yeni rekor yolda! 19:03
Viranşehir Giresun'da turladı! Viranşehir Giresun'da turladı! 17:50
İzmir'de tur Karaman FK'nın! İzmir'de tur Karaman FK'nın! 16:57
Trabzonspor eski oyuncuları için yemek düzenledi Trabzonspor eski oyuncuları için yemek düzenledi 16:29
Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy sözleri! Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy sözleri! 16:19