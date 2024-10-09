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Haberler Haberler

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 Ekim rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 40'ın altına düştü. İstanbul'da sonbahar yağmurlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 36,22 olarak ölçüldü. İşte 9 Ekim Çarşamba 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 12:10
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BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 Ekim rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 EKİM | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 4,13 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 55,89 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 9 Ekim Çarşamba günü yüzde 36,22 olarak ölçüldü.

💦9 EKİM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

9 Ekim Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 36,22 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 9 Ekim'de barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %28,67

🚿 Darlık Barajı: %40,66

🚿 Elmalı Barajı: %55,89

🚿 Terkos Barajı: %51,88

🚿 Alibey Barajı: %7,3

🚿 Büyükçekmece Barajı: %38,85

🚿 Sazlıdere Barajı: %47,26

🚿 Istrancalar Barajı: %19,68

🚿 Kazandere Barajı: %4,13

🚿 Pabuçdere Barajı: %16,61

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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