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TRT SPOR CANLI İZLE - Twente Fenerbahçe maçı şifresiz izle

TRT'nin spor televizyon kanalı TRT Spor'un canlı yayınlarını HD kalitesinde izleyebilirsiniz. Kanal, 1. Lig, İtalya Kupası, 7Days Eurocup, Misli.Com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Efeler Ligi, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Yaz Olimpiyat Oyunları, Wimbledon Tenis Turnuvası, Paralimpik Oyunlar ve Kış Olimpiyat Oyunları gibi birçok önemli etkinliği yayınlıyor. Ayrıca, TRT Spor'un popüler programları ve canlı yayınları ile ilgili linkleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 08:00
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TRT SPOR CANLI İZLE - Twente Fenerbahçe maçı şifresiz izle

TRT SPOR CANLI İZLE - Türkiye'nin ilk ve tek kamu spor kanalı olan TRT Spor, 19 Eylül 2010 tarihinde TRT 3'ün kapatılmasıyla yerine kurulmuştur. Gün boyu canlı yayınlar, haberler, programlar ve spor müsabakaları yayımlanan TRT Spor'da, futbol, basketbol, voleybol, tenis, atletizm, yüzme, boks, güreş ve daha birçok spor dalından müsabakaları canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte TRT Spor canlı izleme linki ve frekans bilgileri...

👉TRT SPOR CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir. Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

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BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

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TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

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