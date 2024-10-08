  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 07:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 07:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Reklam
F.Bahçe'nin yıldızına Arabistan kancası!
DİĞER
Son dakika haberi: Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu! Kadro değerleri güncellendi | İşte zirvedeki takım....
Semih Çelik'in genç kızı katlettiği cinayet surları görüntülendi! Dikkat çeken yazı! 11 yılda 4 vahşi cinayet
F.Bahçe'ye Almanya'dan '10 numara' genç!
Mourinho eski öğrencisine kavuşuyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
8. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:42
Beşiktaş'tan deplasman yasağı açıklaması Beşiktaş'tan deplasman yasağı açıklaması 23:42
G.Saray'ın gözdesini F.Bahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak G.Saray'ın gözdesini F.Bahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak 23:42
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 23:42
G.Saray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak? G.Saray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak? 23:42
Almanya macerası bitiyor! Bayern'de Sacha Boey gelişmesi Almanya macerası bitiyor! Bayern'de Sacha Boey gelişmesi 23:42
Daha Eski
Beşiktaş'ta Rafa Silva şaşkınlığı! Beşiktaş'ta Rafa Silva şaşkınlığı! 23:42
Icardi'den G.Saraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez... Icardi'den G.Saraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez... 23:42
Barış Alper rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı Barış Alper rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı 23:42
F.Bahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi... F.Bahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi... 23:42
Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle... Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle... 23:42
Medina transferinde şok gelişme! F.Bahçe'ye rakip çıktı Medina transferinde şok gelişme! F.Bahçe'ye rakip çıktı 23:42