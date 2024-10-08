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Haberler Haberler

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 8 Ekim Salı 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 8 Ekim 2024 tarihli 32686. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 8 Ekim Salı 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 11:00
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 8 Ekim Salı 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 8 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 8 Ekim Salı tarihli 32686. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

8 EKİM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Yükseköğretim Kurumları ile Yükseköğretim Üst Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Memur Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/354)

–– Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Ait Dolu ve Boş Öğretim Elemanı Kadrolarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2024/355)

YÖNETMELİK

–– Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Turizmi Veri İşleme, Yenilik ve Proje Esaslı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024-32/70)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2022/101, K: 2024/124 Sayılı Kararı

👉8 EKİM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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