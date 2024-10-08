KYK BURS, KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI ne zaman açıklanır? 2024 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman belli olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı KYK burs ve kredi başvuruları başladı. 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminde burs/kredi imkanından yararlanmak isteyen yüz binlerce öğrencinin başvuruda bulunduğu KYK'nın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için başvuru sonuç tarihlerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

2024 - 2025 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2024-2025 dönemi KYK burs ve kredi başvuruları, 8 Ekim - 13 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla başvuruların başladığını ve 13 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini duyurdu. Ancak KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Bakan Bak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Gençler;

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları an itibarıyla başladı.

Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Sevgili Gençler; 📣GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları an itibarıyla başladı. 📌Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz.🇹🇷🙋🏻‍♂️ pic.twitter.com/UigZuBJ0Ff — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) October 8, 2024

2023-2024 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLDU?

Burs sonuçları genellikle Kasım-Aralık ayında belli olmaktadır. Geçen sene burs ve kredi başvuru sonuçları, 14 Kasım 2023 tarihinde erişime açılmıştı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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2024 KYK BURS/KRED İÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

KYK Ön Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL KYK Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: .4000 TL KYK Doktora Kredisi/Bursu: 6.000 TL

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.