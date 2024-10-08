  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

KYK BURS, KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI ne zaman açıklanır? 2024 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman belli olacak?

GSB KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Her yıl yüz binlerce öğrenciye burs ve kredi ödemesi sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl burs ve kredi başvurularını 8-13 Ekim tarihleri arasında alırken 2024-2025 döneminde burs/kredi almak için başvuru yapan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, sonuç tarihini araştırıyor. Peki KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanır? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 10:41 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 11:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KYK BURS, KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI ne zaman açıklanır? 2024 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman belli olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı KYK burs ve kredi başvuruları başladı. 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminde burs/kredi imkanından yararlanmak isteyen yüz binlerce öğrencinin başvuruda bulunduğu KYK'nın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak ediliyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için başvuru sonuç tarihlerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

2024 - 2025 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2024-2025 dönemi KYK burs ve kredi başvuruları, 8 Ekim - 13 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla başvuruların başladığını ve 13 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini duyurdu. Ancak KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Bakan Bak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Gençler;

GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları an itibarıyla başladı.

Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz."

2023-2024 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLDU?

Burs sonuçları genellikle Kasım-Aralık ayında belli olmaktadır. Geçen sene burs ve kredi başvuru sonuçları, 14 Kasım 2023 tarihinde erişime açılmıştı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KYK BURS VE KREDİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 KYK BURS/KRED İÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?

KYK Ön Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: .4000 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 6.000 TL

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez...
Reklam
DİĞER
Sihirli Annem’in Tuğçe’si eridi bitti! Damla Ersubaşı tam tamına 41 kilo verdi!
CHP'de büyüyen "2C" kavgası! Özgür Özel'e karşı İmamoğlu ayrı Kılıçdaroğlu ayrı harekete geçti... "Olağanüstü kurultay" kulisi
Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun...
Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı Çocukluk aşkına kavuşuyor! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı 10:50
THY EuroLeague'de 2. hafta başlıyor! İşte maç programı THY EuroLeague'de 2. hafta başlıyor! İşte maç programı 10:39
Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip! Galatasaray'ın yıldızına sürpriz talip! 10:37
Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez... Icardi'nin sözleşmesinde şaşırtan madde! Her yıl 8 kez... 10:34
G.Saray'ın rakibi BAXI Ferrol! G.Saray'ın rakibi BAXI Ferrol! 10:29
Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..." Al-Musrati'den şok karar! "Başkanla konuştum ancak..." 10:15
Daha Eski
Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun... Mourinho'dan 3 futbolcu için flaş karar! Ne olursa olsun... 10:03
G.Saray'dan flaş Yunus Akgün kararı! G.Saray'dan flaş Yunus Akgün kararı! 09:26
Aslan'dan Dybala seferi Aslan'dan Dybala seferi 09:21
G.Saray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar G.Saray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar 09:20
Göztepe rüzgarı Göztepe rüzgarı 09:08
8. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:42