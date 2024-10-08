BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün hangi maçlar var? 8 Ekim Salı günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Ekim Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası

13:00 Kilis Belediyespor - Balıkesirspor (ASpor)

15:00 Zonguldak Spor FK - Kırıkkale FK (ASpor)

19:00 Fethiyespor - Düzcespor (ASpor)

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