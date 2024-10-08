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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün hangi maçlar var? 8 Ekim Salı günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 8 Ekim Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 09:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün hangi maçlar var? 8 Ekim Salı günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Ekim Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası

13:00 Kilis Belediyespor - Balıkesirspor (ASpor)

15:00 Zonguldak Spor FK - Kırıkkale FK (ASpor)

19:00 Fethiyespor - Düzcespor (ASpor)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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