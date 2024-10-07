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ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA | MSB 2024 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Askerlik yapmak için başvuruda bulunan binlerce yükümlü, askerlik seçim ve sınıflandırma yerlerinin ilanı için nefesini tuttu. e-Devlet üzerinden duyurulacak 2024 Kasım celpleri hakkında araştırmalar hız kazanırken MSB 2024 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorguları yapılıyor. Detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 15:40
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ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA | MSB 2024 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Askerlik seçim ve sınıflandırma yerlerini heyecanla bekleyen adaylar arama motorlarında MSB 2024 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtını araştırıyor. Güncel bilgileri sizler için derledik.

2024 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 31 Ekim 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

2024 AĞUSTOS ASKERLİK CELBİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

9. Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

10. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

11. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.

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