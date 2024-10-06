  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 09:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

Fenerbahçe Antony'den vazgeçmiyor! Transfer teklifi...
Mourinho'nun gözünden düşmüştü! İrfan Can'a sürpriz talip
DİĞER
Dünyanın en çok kupa kazanan takımları açıklandı! Süper Lig'den tek takım listede...
10. yılında 6-7 Ekim ihanetinin şifreleri! Selahattin Demirtaş gün yüzü görmeyecek... Yasin Börü'ye kıyan 'süresiz direniş' çağrısı
G.Saray'ın devre arası bombası belli oldu!
3 Büyüklerin Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde..." "Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde..." 08:41
4'te 4 peşinde 4'te 4 peşinde 00:24
MAXİM’DEN GÖZDAĞI MAXİM’DEN GÖZDAĞI 00:23
Bursa’nın ilk hedefi play-off Bursa’nın ilk hedefi play-off 00:21
TELEKOM, G.SARAY’I YIKTI TELEKOM, G.SARAY’I YIKTI 00:21
Efeler Ligi’nde 1. hafta programı Efeler Ligi’nde 1. hafta programı 00:20
Daha Eski
Dişi Kartal galip: 3 - 1 Dişi Kartal galip: 3 - 1 00:19
1. Lig'de panorama 1. Lig'de panorama 00:19
Eczacıbaşı'dan set yok! Eczacıbaşı'dan set yok! 00:17
Fenerbahçe firesiz Fenerbahçe firesiz 00:17
Muhteşem Cimbom! Muhteşem Cimbom! 00:17
Eczacıbaşı'dan set yok! Eczacıbaşı'dan set yok! 00:16