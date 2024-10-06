  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 09:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe Antony'den vazgeçmiyor! Transfer teklifi...
Mourinho'nun gözünden düşmüştü! İrfan Can'a sürpriz talip
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster'de aylar sonra bir ilk yaşanacak! 1 Milyon TL için nefesler tutulacak
10. yılında 6-7 Ekim ihanetinin şifreleri! Selahattin Demirtaş gün yüzü görmeyecek... Yasin Börü'ye kıyan 'süresiz direniş' çağrısı
G.Saray'ın devre arası bombası belli oldu!
3 Büyüklerin Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde..." "Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde..." 08:41
4'te 4 peşinde 4'te 4 peşinde 00:24
MAXİM’DEN GÖZDAĞI MAXİM’DEN GÖZDAĞI 00:23
Bursa’nın ilk hedefi play-off Bursa’nın ilk hedefi play-off 00:21
TELEKOM, G.SARAY’I YIKTI TELEKOM, G.SARAY’I YIKTI 00:21
Efeler Ligi’nde 1. hafta programı Efeler Ligi’nde 1. hafta programı 00:20
Daha Eski
Dişi Kartal galip: 3 - 1 Dişi Kartal galip: 3 - 1 00:19
1. Lig'de panorama 1. Lig'de panorama 00:19
Eczacıbaşı'dan set yok! Eczacıbaşı'dan set yok! 00:17
Fenerbahçe firesiz Fenerbahçe firesiz 00:17
Muhteşem Cimbom! Muhteşem Cimbom! 00:17
Eczacıbaşı'dan set yok! Eczacıbaşı'dan set yok! 00:16