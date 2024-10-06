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Haberler Haberler

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 6 Ekim Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 6 Ekim 2024 tarihli 32684. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 6 Ekim Pazar 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 08:40 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 09:10
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 6 Ekim Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 6 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 6 Ekim Pazar tarihli 32684. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 6 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

6 EKİM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İlaç Araştırmaları, Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik ve Faz 1 Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Galata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉6 EKİM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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