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Haberler Haberler

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 5 Ekim Cumartesi 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 5 Ekim 2024 tarihli 32683. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 5 Ekim Cumartesi 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 09:30
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 5 Ekim Cumartesi 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 5 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 5 Ekim Cumartesi tarihli 32683. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

5 EKİM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1426 Yapay Zekânın Kazanımlarına Yönelik Atılacak Adımların Belirlenmesi, Bu Alanda Hukuki Altyapının Oluşturulması ve Yapay Zekâ Kullanımının Barındırdığı Risklerin Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353)

YÖNETMELİKLER

–– Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Ufuk Üniversitesi Sporcu Sağlığı ve Performansı Değerlendirme, Uygulama, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

👉5 EKİM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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