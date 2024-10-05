  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

İstanbul namaz vakitleri 5 Ekim 2024 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul 5 Ekim Cumartesi tarihli namaz saatleri, ibadet etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 5 Ekim Cumartesi namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul namaz vakitleri 5 Ekim 2024 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 5 EKİM 2024 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 5 Ekim Cumartesi İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 5 Ekim 2024 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 05.34

Güneşin doğuşu:👉 06.58

Öğle vakti:👉 12.58

İkindi vakti:👉 16.11

Akşam vakti:👉 18.47

Yatsı vakti:👉 20.06

👉5 Ekim Cumartesi namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın...👈

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

G.Saray'da 6 ayrılık birden! RFS maçı sonrası sıcak gelişme
Tadic Hollanda'da gündem oldu! 'Eski aşkına acı verdi'
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Victor Osimhen’in güncel bonservisi ortaya çıktı! Süper Lig’in yeni piyasa değerleri belli oldu…
Fetullah Gülen izole edildi! Hastalığı ortaya çıktı! Yetişkin bezleri çöpe bile atılmıyor
Mourinho'dan müthiş istatistik! Avrupa Ligi'nde...
Avrupa RGS - G.Saray maçını konuşuyor! 'Kabus gibi geçti'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem'den Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı? Kerem'den Icardi açıklaması! Aralarında sorun var mı? 01:02
Osimhen'in sakatlığında üzücü gelişme! Osimhen'in sakatlığında üzücü gelişme! 01:02
F.Bahçe EuroLeague'e galibiyetle başladı! F.Bahçe EuroLeague'e galibiyetle başladı! 01:01
A. Efes İtalya'da kazandı! A. Efes İtalya'da kazandı! 01:01
Rizespor nefes aldı Rizespor nefes aldı 01:01
F.Bahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse... F.Bahçe'de İsmail Kartal sesleri! Mourinho Everton'a giderse... 01:01
Daha Eski
Ada devleri Osimhen için yarışa girdi! Ada devleri Osimhen için yarışa girdi! 01:01
Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından... Fenerbahçe'de Szymanski'ye tepki! Twente maçının ardından... 01:01
Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi! Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi! 01:01
Jose Mourinho'ya sürpriz talip! Jose Mourinho'ya sürpriz talip! 01:01
Fırtına'nın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Fırtına'nın Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 01:01
Ancelotti'den Arda açıklaması! "İlk 11'de yer alabilmesi..." Ancelotti'den Arda açıklaması! "İlk 11'de yer alabilmesi..." 01:01