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Vakıf sezonu

VakıfBank, sezonu VakıfBank Spor Sarayı’nda açtı. Başkan Üstünsalih “Yine tüm kulvarlarda şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyoruz” dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Vakıf sezonu

Vakıfbank, yeni sezon açılışını VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirdi. Basın toplantısına; Vakıf- Bank Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Genel Menajer Banu Can Schürmann, Başantrenör Guidetti, oyuncular ve teknik ekip katıldı. Açılışta konuşan Üstünsalih, "Büyük bir inançla ifade etmek isterim ki, dünya voleybol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı takımlarından biri olarak hedefimiz; her zaman, her kulvarda şampiyonluktur. Bu yıl da yine tüm kulvarlarda şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyoruz" dedi.

BU FORMA FARKLI HİSSETTİRİR

Sarı siyahlı ekibin başantrenörü Guidetti ise "17. sezonumda buradayım ve yeni sezon öncesinde heyecanlıyım. Yeni oyuncumuz, yeni kaptanımız var, bu da heyecan verici. Bu formayı giyen her zaman farklı hisseder" değerlendirmesinde bulundu. Takım kaptanlığı görevi verilen Zehra Güneş de "VakıfBank'taki 13. yılımda takım kaptanı olarak buradayım. Çok mutluyum. Bu onurlu görev için tüm gücümle çalışacağımdan emin olmanızı isterim. Hedeflerimiz ve hayallerimiz çok büyük" diye konuştu.

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