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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Ultra Trail Mont-Blanc Dünya Serisinde açıklamalarda bulundu!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Rize-Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilecek olan dünyanın en büyük ultra maraton markası Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi Eylül 2025’in tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 15:20 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 15:48
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Ultra Trail Mont-Blanc Dünya Serisinde açıklamalarda bulundu!

Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ultra Trail Mont-Blanc Dünya Serisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ADRENALİN YAŞAYIP HEYECANA TANIK OLACAĞIZ"

İnsanlar 20-50-100 km'lik mesafeleri zaman zaman koşup zaman zaman yürüyecekler. Bu ve benzeri yürüyüş grupları ve organizasyonları genel olarak tüm dünyada popüler bir hal adlı. Koordineli şekilde insanlar bunlardan faydalanıyor. Ben bu konuda emeği geçen başta Rize Valiliği'ne çok teşekkür ediyorum. Amacımız Kaçkar Dağları'nı turizme kazandırmak. O sislerin üzerinde olmak, o zirvelerde yer almak adrenalin açısından da büyük keyif verecek. Aynı zamanda bu parkurda yer alacak sporcuları takip etmek de ayrı bir heyecan olacak. Bu organizasyonun Rize'de yer alması ayrı bir heyecan olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyor biz bakanlık olarak bu tanıtımın öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz. Hep birlikte Kaçkar Dağları'nı tüm dünyaya tanıtalım. Hep beraber burada tüm güzelliklerimizi paylaşalım.

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