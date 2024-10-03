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Marburg virüsü nedir, belirtileri nelerdir? | Marburg virüsü Türkiye'de var mı?

Almanya'da görülen Marburg virüsü paniğe yol açtı. Hamburg ana tren istasyonunda, grip benzeri semptomlar gösteren bir yolcu ve kız arkadaşı yetkilileri alarma geçirdi. Vatandaşlar ise Marburg virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Marburg virüsü Türkiye'de var mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 16:43 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 17:00
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Marburg virüsü nedir, belirtileri nelerdir? | Marburg virüsü Türkiye'de var mı?

Almanya'da iki öğrencinin Afrika ülkesi Ruanda'dan geldikleri ve ölümcül Marburg virüsü ile temaslı olduklarının tespit edilmesi üzerine tren istasyonu kapatıldı. Marburg virüsü ile ilgili araştırmalar hız kazanırken Marburg virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Marburg virüsü Türkiye'de var mı? sorguları yapılıyor. Merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

MARBURG VİRÜSÜ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Marburg virüsü, Marburg hastalığına yol açan bir virüstür ve Ebola virüsü ile aynı aileye (Filoviridae) aittir. İlk olarak 1967 yılında Almanya'nın Marburg şehrinde, Afrika'dan getirilen maymunlar aracılığıyla keşfedilmiştir.

Marburg hastalığı, yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, kanamalı döküntüler ve şiddetli iç ve dış kanama gibi semptomlarla kendini gösterir. Bu semptomlar genellikle enfeksiyondan 2 ila 21 gün sonra ortaya çıkar.

MARBURG VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Virüs, genellikle enfekte hayvanlar (özellikle meyve yarasaları) ile temas, kan veya vücut sıvıları yoluyla insanlara geçer. Enfekte kişilerin kanı veya vücut sıvıları ile doğrudan temas, virüsün bulaşma riskini artırır. Bu, tıbbi müdahalelerde veya cenaze törenlerinde de mümkündür.

Enfekte kişilerin kullandığı nesneler (örneğin, iğneler, cerrahi aletler) yoluyla da bulaşma gerçekleşebilir.Marburg virüsünün bulaşmasını önlemek için hijyen önlemleri almak, enfekte bireylerle temastan kaçınmak ve özellikle yüksek riskli bölgelerde dikkatli olmak önemlidir.

Marburg virüsünün Türkiye'de olup olmadığına dair herhangi bir resmi açıklama ise bulunmuyor.

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