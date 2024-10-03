KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU EKRANI 2024 | KYK ek kontenjan yurt başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK ek tercih yurt başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Öğrenciler ise araştırmalara başladı. KYK ek kontenjan yurt başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte detaylar...

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KYK ek tercih yurt başvuruları başladı. Başvuru süresi boyunca özel yetenek, yatay/dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular 7 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

KYK EK KONTENJAN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK EK TERCİH YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili ALO GSB (444 0 472) 7/24 gençlerin hizmetinde olacak.