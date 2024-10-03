ENFLASYON AÇIKLANDI EYLÜL | 2024 Eylül ayı enflasyon oranı kaç oldu? TÜİK - ÜFE ve TÜFE rakamları

EYLÜL AYI ENFLASYONU SON DAKİKA | Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ayın 3'ünde açıkladığı bir önceki ayın enflasyon verileri, birçok kalemi etkilemesi sebebiyle vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Ekim itibarıyla açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamları ile ÜFE TÜFE oranlarını sizler için haberimizde derledik.

2024 EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, aylık enflasyon yüzde 2,97 olurken yıllık ise yüzde 49,38 olarak hesaplandı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,47 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Eylül 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,60 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %97,87 ile konut oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Eylül 2024

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-0,88 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %14,21 ile eğitim oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Eylül 2024

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %48,23, aylık %3,22 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,74 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Eylül 2024

2024 AĞUSTOS AYI ENFLASYON KAÇTI?

Ağustos ayı enflasyonu, TÜİK tarafından aylık yüzde 2,47 olurken yıllık ise yüzde 51,97 olarak açıklandı.