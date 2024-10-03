  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

ENFLASYON AÇIKLANDI EYLÜL | 2024 Eylül ayı enflasyon oranı kaç oldu? TÜİK - ÜFE ve TÜFE rakamları

Eylül ayına ilişikin enflasyon rakamları, TÜİK tarafından açıklandı. Kira zam oranı, memur ve memur emekli maaşları, asgari ücret zammı ve pazar fiyatları gibi birçok noktada belirleyici etkiye sahip enflasyon oranı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Eylül ayı enflasyon oranı kaç oldu? İşte TÜİK tarafından açıklanan ÜFE, TÜFE rakamları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 10:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ENFLASYON AÇIKLANDI EYLÜL | 2024 Eylül ayı enflasyon oranı kaç oldu? TÜİK - ÜFE ve TÜFE rakamları

EYLÜL AYI ENFLASYONU SON DAKİKA | Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ayın 3'ünde açıkladığı bir önceki ayın enflasyon verileri, birçok kalemi etkilemesi sebebiyle vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 3 Ekim itibarıyla açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamları ile ÜFE TÜFE oranlarını sizler için haberimizde derledik.

2024 EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, aylık enflasyon yüzde 2,97 olurken yıllık ise yüzde 49,38 olarak hesaplandı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,47 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Eylül 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,60 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %97,87 ile konut oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Eylül 2024

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-0,88 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %14,21 ile eğitim oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Eylül 2024

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %48,23, aylık %3,22 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,23 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,74 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Eylül 2024

2024 AĞUSTOS AYI ENFLASYON KAÇTI?

Ağustos ayı enflasyonu, TÜİK tarafından aylık yüzde 2,47 olurken yıllık ise yüzde 51,97 olarak açıklandı.

Torreira ile ilgili çok konuşulacak iddia! Israrla istiyorlar
Avrupa'da Türk rüzgarı! İşte o manşetler
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Portekiz Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! Benfica-Atletico Madrid maçına damga vurdu | İşte yeni lakabı...
Eylül ayı enflasyon verileri belli oldu! Düşüş devam ediyor... Bakan Şimşek'ten 'dezenflasyon' mesajı
Oosterwolde'ye yakın takip! Telefonla görüştü...
Galatasaray Milan'ın yıldızının peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Twente - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! Twente - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! 10:14
Beşiktaş - Eintracht Frankurt maçı detayları! Beşiktaş - Eintracht Frankurt maçı detayları! 10:13
Rigas Skola - Galatasaray maçı saat kaçta? Rigas Skola - Galatasaray maçı saat kaçta? 10:12
Torreira ile ilgili çok konuşulacak iddia! Israrla istiyorlar Torreira ile ilgili çok konuşulacak iddia! Israrla istiyorlar 09:36
Mourinho'nun eski gözdesi G.Saray'a! Mourinho'nun eski gözdesi G.Saray'a! 09:32
Bugün kimin maçı var? 3 Ekim Perşembe Bugün kimin maçı var? 3 Ekim Perşembe 08:08
Daha Eski
Olmadı be çocuk! Arda'nın vuruşu... Olmadı be çocuk! Arda'nın vuruşu... 00:14
Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! 00:14
Ah be Arda! 90. dakikada kritik an... Ah be Arda! 90. dakikada kritik an... 00:11
Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! 00:04
Kerem ve Orkun yine sahnede! Golleri izleyin... Kerem ve Orkun yine sahnede! Golleri izleyin... 23:30
Batshuayi'den Fenerbahçe formalı paylaşım Batshuayi'den Fenerbahçe formalı paylaşım 23:30