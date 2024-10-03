  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

DEPREM SON DAKİKA | Az önce deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? 3 Ekim son depremler (AFAD - Kandilli)

Deprem 3 Ekim Perşembe | DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 3 Ekim 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 08:40 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 09:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA | Az önce deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? 3 Ekim son depremler (AFAD - Kandilli)

SON DAKİKA DEPREM 3 EKİM | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 3 Ekim Perşembe son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

3 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

2024.10.03 05:18:40 3.2 KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)

2024.10.02 02:38:36 4.0 ERMENISTAN

2024.10.02 00:54:00 3.7 SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Oosterwolde'ye yakın takip! Telefonla görüştü...
G.Saray İngiliz yıldızı listeye aldı
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Yıldız oyuncu devre arasında imzayı atacak…
Yılın 5. MGK’sı Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor | İsrail'in saldırıları gündemde! Türkiye nasıl tedbirler alacak?
Buruk'tan radikal karar! İşte G.Saray'ın RFS maçı 11'i
Mourinho'dan flaş karar! İşte Twente maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? 3 Ekim Perşembe Bugün kimin maçı var? 3 Ekim Perşembe 08:08
Olmadı be çocuk! Arda'nın vuruşu... Olmadı be çocuk! Arda'nın vuruşu... 00:14
Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! 00:14
Ah be Arda! 90. dakikada kritik an... Ah be Arda! 90. dakikada kritik an... 00:11
Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! 00:04
Kerem ve Orkun yine sahnede! Golleri izleyin... Kerem ve Orkun yine sahnede! Golleri izleyin... 23:30
Daha Eski
Batshuayi'den Fenerbahçe formalı paylaşım Batshuayi'den Fenerbahçe formalı paylaşım 23:30
G.Saray İngiliz yıldızı listeye aldı G.Saray İngiliz yıldızı listeye aldı 23:30
Derbi için erteleme kararı! Derbi için erteleme kararı! 23:30
Buruk'tan F.Bahçe göndermesi! Buruk'tan F.Bahçe göndermesi! 23:30
Mourinho:Hiç pişman değilim... Mourinho:Hiç pişman değilim... 23:30
G.Saray'ın RFS maçı kamp kadrosu belli oldu! G.Saray'ın RFS maçı kamp kadrosu belli oldu! 23:30