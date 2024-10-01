  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig yayıncısı TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçları süresinde araştılan TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Sık sık Avrupa maçlarını yayınlayan kanalda son olarak Suudi Arabistan Pro Lig maçları da eklendi. İşte TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgileri...

tv8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

tv8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

G.Saray yönetiminden Barış Alper'e uyarı!
G.Saray transferde bombayı patlatıyor!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: İspanya’da Arda Güler krizi! Madrid derbisinde oyuna girmeyince…
CANLI | İsrail Lübnan'ı işgal ediyor: Kara harekatı başladı
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
G.Saray'da tedirgin Osimhen bekleyişi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR BUGÜNKÜ MAÇLAR 08:12
Beşiktaş zirve takibini sürdürdü! Beşiktaş zirve takibini sürdürdü! 01:24
Kayserispor - Beşiktaş maçı sonrası istifa! Kayserispor - Beşiktaş maçı sonrası istifa! 01:24
Bronckhorst: Maçın başlangıcından beri... Bronckhorst: Maçın başlangıcından beri... 01:24
Kayseri'de tartışmalı an! Beşiktaş'tan penaltı itirazı Kayseri'de tartışmalı an! Beşiktaş'tan penaltı itirazı 01:24
G.Saray transferde bombayı patlatıyor! G.Saray transferde bombayı patlatıyor! 01:24
Daha Eski
Beşiktaş'tan Atilla Karaoğlan tepkisi! Beşiktaş'tan Atilla Karaoğlan tepkisi! 01:24
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:24
Kayserispor - Beşiktaş maçında penaltı kararı! Kayserispor - Beşiktaş maçında penaltı kararı! 01:24
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 01:24
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! İşte Aslan'ın yeni yıldızı 01:24
F.Bahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Osayi-Samuel gelişmesi! 01:24