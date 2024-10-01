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Haberler Haberler

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 1 Ekim Salı 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 1 Ekim 2024 tarihli 32679. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 1 Ekim Salı 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 08:10 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 08:20
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 1 Ekim Salı 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 1 EKİM | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 1 Ekim Salı tarihli 32679. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 1 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

1 EKİM 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 8)

–– 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/2)

👉1 EKİM 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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