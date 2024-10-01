  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 Ekim rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 40'ın altına düştü. İstanbul'da sonbahar yağmurlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 38,02 olarak ölçüldü. İşte 1 Ekim Salı 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 12:50 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 13:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 Ekim rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 EKİM | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 5,94 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 55,30 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 1 Ekim Salı günü yüzde 38,02 olarak ölçüldü.

💦1 EKİM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

1 Ekim Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 38,02 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 1 Ekim'de barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %31,28

🚿 Darlık Barajı: %43,97

🚿 Elmalı Barajı: %55,30

🚿 Terkos Barajı: %53,36

🚿 Alibey Barajı: %8,81

🚿 Büyükçekmece Barajı: %40,95

🚿 Sazlıdere Barajı: %47,02

🚿 Istrancalar Barajı: %22,55

🚿 Kazandere Barajı: %5,94

🚿 Pabuçdere Barajı: %20,83

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Medina'da mutlu son! İşte bonservis bedeli
Buruk biletini kesmişti! Jelert'in yerine geliyor
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Kayserispor Beşiktaş maçının VAR hakemine olay sözler! “Skandallar bitmiyor” Beşiktaşlılar isyan etmişiti...
Esad'ın kurtuluşu Türkiye'nin uzattığı eli tutmakta! Savaş Şam'ın kapısında... Suriye'ye düşen siyonist bombalar ve Arz-ı Mev'ud tehlikesi
Beşiktaş çok istemişti ocakta G.Saray'a geliyor!
Mourinho'nun soyunma odası konuşması ortaya çıktı! Galibiyeti böyle getirdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa'da ilginç kahvehane! G.Saray kazandığı zaman... Manisa'da ilginç kahvehane! G.Saray kazandığı zaman... 12:23
ŞİFRESİZ MAÇLAR 1 EKİM ŞİFRESİZ MAÇLAR 1 EKİM 12:08
Medina'da mutlu son! İşte bonservis bedeli Medina'da mutlu son! İşte bonservis bedeli 12:06
Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! 11:48
Banza performansıyla beğeni topladı! Banza performansıyla beğeni topladı! 11:45
G.Saraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! G.Saraylıları kızdıracak Osimhen açıklaması! 11:43
Daha Eski
Sturm Graz - Club Brugge maçı ne zaman? Sturm Graz - Club Brugge maçı ne zaman? 11:16
Liverpool - Bologna maçı ne zaman? Liverpool - Bologna maçı ne zaman? 11:10
Lille - Real Madrid maçı ne zaman? Lille - Real Madrid maçı ne zaman? 11:06
Göztepe 6 ay sonra mağlup oldu! Göztepe 6 ay sonra mağlup oldu! 11:05
Iniesta futbolu bırakıyor Iniesta futbolu bırakıyor 11:03
Burak Yılmaz'dan kötü karne! Burak Yılmaz'dan kötü karne! 11:02