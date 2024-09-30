  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT'nin spor kanalı TRT Spor Yıldız, Türkiye'deki ve dünyadaki çeşitli spor dallarına odaklanarak geniş izleyici kitlesine hitap ediyor. Genç yeteneklere ve geleceğin spor yıldızlarına odaklanan içerikler sunan TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2024

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2024

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya sert eleştiri!
Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı?
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Antalyaspor maçında inanılmaz pozisyon! VAR kararı izleyen herkesi ikiye böldü...
72 saatlik kanlı plan: İran Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünde MOSSAD'a çalışan İranlı ajan izi!
Hatalar silsilesi!
G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Batshuayi'nin sorunu ne? Batshuayi'nin sorunu ne? 01:05
Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı? Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı? 00:54
Madrid Derbisi'nde kazanan yok! Madrid Derbisi'nde kazanan yok! 00:34
Madrid Derbisi'nde kazanan yok! Madrid Derbisi'nde kazanan yok! 00:25
Fenerbahçe Antalya'da 3 puanın sahibi! Fenerbahçe Antalya'da 3 puanın sahibi! 00:22
Jose Mourinho: Ofsayt değildi Jose Mourinho: Ofsayt değildi 00:22
Daha Eski
Derbide büyük olay! Maç durduruldu Derbide büyük olay! Maç durduruldu 00:22
G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi! G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi! 00:22
Mourinho'dan görülmemiş tepki! Sarı kart... Mourinho'dan görülmemiş tepki! Sarı kart... 00:22
F.Bahçe hata yapmadı! İşte güncel puan durumu! F.Bahçe hata yapmadı! İşte güncel puan durumu! 00:22
Fenerbahçe gol bekledi! Top çizgiyi geçti mi? Fenerbahçe gol bekledi! Top çizgiyi geçti mi? 00:22
Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! 00:22