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SON DAKİKA Bugün okullar tatil mi? | Bugün (30 Eylül 2024) okul var mı?

Sonbahar mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte okullar tatil mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncel yayınlanan hava durumu raporuna göre okulların da tatil olup olmayacağı belirleniyor. Peki, 30 Eylül okullar tatil mi? Bugün okul var mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 08:10
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SON DAKİKA Bugün okullar tatil mi? | Bugün (30 Eylül 2024) okul var mı?

Okulların açılmasının ardından yaz tatili bitti ve sonbahara resmen geçiş yapıldı. Hava durumunda yaşanan sıcaklık düşüşü ve yağmurun ardından ise veliler araştırmalara başladı. Valiliklerden gelen peş peşe uyarıların ardından Bugün okullar tatil mi? Bugün (30 Eylül 2024) okul var mı? İşte son bilgiler...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası pazar günü gece saatlerinde İstanbul'a ulaştı. Edirne üzerinden Marmara Bölgesi'ne ulaşacak olan yağışlı hava İstanbul ve Bursa ile birlikte tüm bölgeyi etkisi altına alacak.

İstanbul Valiliği, bu akşamdan itibaren kent genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece düşeceğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji'ye göre, pazar akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemizde 4 ila 8 derece düşmesi, İstanbul'da sıcaklıklarının 21 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir. Soğuk havanın perşembe bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte okulların tatil olduğuna yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30 EYLÜL 2024 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Kırklareli, İzmir, Rize, Erzurum, Bingöl ve Hakkari çevreleri, Tekirdağ'ın doğusu, Artvin'in iç ve kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Isparta'nın doğusu ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Marmara'nın Doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BARTIN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Batı Karadeniz Bölgesi'nde 30 Eylül 2024 sabah saatlerinden başlayarak, 2 Ekim 2024 akşamına kadar şiddetli yağışlar etkisini gösterecek. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların bu süre zarfında oluşabilecek sel, su baskını, heyelan gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

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