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Haberler Haberler

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 29 Eylül Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 29 Eylül 2024 tarihli 32677. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 29 Eylül Pazar 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 08:10 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 08:10
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 29 Eylül Pazar 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 29 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 29 Eylül Pazar tarihli 32676. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

29 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf Kültürü ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/29)

👉29 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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