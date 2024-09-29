  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

DEPREM SON DAKİKA | Az önce deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? 29 Eylül son depremler (AFAD - Kandilli)

Deprem 29 Eylül Pazar | DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 29 Eylül 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 07:50 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA | Az önce deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? 29 Eylül son depremler (AFAD - Kandilli)

SON DAKİKA DEPREM 29 EYLÜL | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 29 Eylül Pazar son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

29 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

2024.09.29 06:53:46 1.3 SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2024.09.29 06:47:51 1.8 TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.09.29 05:06:51 2.4 AKDENIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Herkes bunu konuşuyor! Youssef En-Nesyri...
Hyundai
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Penaltı kararı sonrası çılgına dönmüştü! Okan Buruk’un hakeme söylediği sözler ortaya çıktı
Muhammed Ali el-Hüseyni günler önce Nasrallah'ı uyardı: "İran seni sattı"
Spor yazarları G.Saray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi!
Mourinho'nun gözdesine Avrupa devi talip oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ı kahreden detay! F.Bahçe... G.Saray'ı kahreden detay! F.Bahçe... 07:33
Spor yazarları G.Saray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi! Spor yazarları G.Saray - Kasımpaşa maçını değerlendirdi! 07:00
Bize çok kolay penaltı veriliyor Bize çok kolay penaltı veriliyor 01:18
Kerem'li Benfica kazanmaya devam ediyor! Kerem'li Benfica kazanmaya devam ediyor! 00:39
Kerem'li Benfica kazanmaya devam ediyor! Kerem'li Benfica kazanmaya devam ediyor! 00:38
Okan Buruk'tan penaltı isyanı! Okan Buruk'tan penaltı isyanı! 00:28
Daha Eski
Osimhen'den sakatlık açıklaması! Osimhen'den sakatlık açıklaması! 00:28
Kerem Portekiz'i sallamaya devam ediyor! Kerem Portekiz'i sallamaya devam ediyor! 00:28
Aslan uzatmalarda yıkıldı! Kasımpaşa 3 farktan döndü Aslan uzatmalarda yıkıldı! Kasımpaşa 3 farktan döndü 00:28
Aslan rekoru elinden kaçırdı! İşte güncel puan durumu Aslan rekoru elinden kaçırdı! İşte güncel puan durumu 00:28
Mourinho'nun gözdesine Avrupa devi talip oldu! Mourinho'nun gözdesine Avrupa devi talip oldu! 00:28
Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon! Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon! 00:28