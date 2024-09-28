  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 09:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de yeni dönem!
F.Bahçe'de ayrılık kapıda! Yıldız ismin transferi sonrası...
DİĞER
Yeşilçam’ın esmer güzeli Serpil Çakmaklı’nın hakkındaki bu gerçek şoke etti! Hepimiz onu Serpil Çakmaklı olarak tanıdık meğer…
Serhat Akın'ı Ali Koç mu vurdurdu: Bunlar 'Escobar' tekniği
Osimhen gönülden bağlandı!
G.Saray rekor için sahada! İşte muhtemel 11
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? 28 Eylül Cumartesi Bugün kimin maçı var? 28 Eylül Cumartesi 08:14
Bülent Uygun: İyi mücadele ettik fakat talihsiz bir gol dengemizi bozdu Bülent Uygun: İyi mücadele ettik fakat talihsiz bir gol dengemizi bozdu 00:32
Şenol Güneş'ten motivasyon sözleri! Şenol Güneş'ten motivasyon sözleri! 00:21
Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar! Osimhen için 75 milyon Euro'yu gözden çıkardılar! 00:10
Trabzonspor Bankalar Birliği borcunu kapattı! Trabzonspor Bankalar Birliği borcunu kapattı! 00:10
Buruk o futbolcuları kızağa çekecek! Osimhen ve Icardi... Buruk o futbolcuları kızağa çekecek! Osimhen ve Icardi... 00:10
Daha Eski
RAMS Başakşehir 3 puanı kaptı! RAMS Başakşehir 3 puanı kaptı! 00:10
'F.Bahçe 25 dakika boyunca...' 'F.Bahçe 25 dakika boyunca...' 00:10
Osimhen G.Saray'da bir ilki yaşadı! Osimhen G.Saray'da bir ilki yaşadı! 00:10
Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! Avrupa Ligi'nde tahminler güncellendi! 00:10
Çakar'dan o yıldız için sert sözler! Çakar'dan o yıldız için sert sözler! 00:10
Sneijder'den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! Sneijder'den Beşiktaşlı yıldıza şok sözler! 00:10