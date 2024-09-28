İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırı ile ilgili açıklama

Kısa süre önce silahlı saldırı sonucu yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde: Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir.

Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verdi.