  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırı ile ilgili açıklama

Kısa süre önce silahlı saldırı sonucu yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 15:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırı ile ilgili açıklama

Kısa süre önce silahlı saldırı sonucu yaralanan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde: Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir.

Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verdi.

R. Madrid'de Arda sevinçten dört köşe!
Hyundai
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu! Göz göre göre gelen Ajax hezimetinin perde arkası...
Dolmabahçe'de yatırım zirvesi! Başkan Erdoğan'dan yatırımcıya güven muhalefete ayar: Erken seçim yok | Enflasyon kontrol altında
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Mourinho'nun gözdesine Avrupa devi talip oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'de Arda sevinçten dört köşe! R. Madrid'de Arda sevinçten dört köşe! 15:06
Hoffenheim - Werder Bremen maçı ne zaman? Hoffenheim - Werder Bremen maçı ne zaman? 14:54
Holstein Kiel - Eintracht maçı ne zaman? Holstein Kiel - Eintracht maçı ne zaman? 14:50
G.Saray'ın eski yöneticisi vefat etti G.Saray'ın eski yöneticisi vefat etti 14:47
Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 14:43
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 14:24
Daha Eski
Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman? Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman? 14:05
Real Betis - Espanyol maçı ne zaman? Real Betis - Espanyol maçı ne zaman? 14:00
Merkezefendi’ye yıldız guard Merkezefendi’ye yıldız guard 13:59
Athletic Bilbao - Sevilla maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Sevilla maçı ne zaman? 13:55
Celta Vigo - Girona maçı ne zaman? Celta Vigo - Girona maçı ne zaman? 13:46
Basketbol Gelişim Merkezi hizmete giriyor Basketbol Gelişim Merkezi hizmete giriyor 13:23