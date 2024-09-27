  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

ŞOK CUMARTESİ FIRSATLARI | 28 Eylül - 1 Ekim ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Cumartesi Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta sonu yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta sonu birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 28 Eylül - 1 Ekim kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 09:20 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 09:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ŞOK CUMARTESİ FIRSATLARI | 28 Eylül - 1 Ekim ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi: 1599 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi: 1199 TL

Sinbo STO-6723 Kahve & Süt Köpürtücü: 119 TL

Tchibo Kahve Filtre Kağıdı 80'li: 54,95 TL

Mutfak Önlüğü&Eldiven Set: 109 TL

Dino Kamyon: 349 TL

Sök-Tak İş Araçları Seti 4'lü: 199 TL

Melissa Scooter/Araba: 199 TL

Tır Çeşitleri 8,1 x 39,5 x 12,3 cm: 249 TL

Polis/Dinozor Araçları Seti: 219 TL

Barbie Pırıltılı Bebek: 239 TL

Dollyland Minkie Ayıcıklı Aksesuarl: 99,95 TL

ABS Büyük Boy Valiz Yeşil: 849 TL

ABS Orta Boy Valiz Yeşil: 749 TL

ABS Kabin Boy Valiz Yeşil: 549 TL

Taksi: 39,95 TL

Şirin Bebek Tavşan Taçlı: 99,95 TL

Eğlenceli Şekiller: 149 TL

1000 Parça Puzzle: 79,95 TL

Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 1 L: 39 TL

Cappy Meyve Nektarı Şeftali/Karışık 6x200 ml: 40 TL

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi Avantaj Paket 950 g: 49 TL

Vanish Oxi Leke Çıkarıcı Renkliler/Beyazlar 1000 ml: 110 TL

Neutrogena Bright Boost Yüz Kremi 50 ml: 125 TL

G.Saray'dan on numara harekatı! Geleceğin yıldızı olacak
"Avrupa'da başarı istiyorsan..."
DİĞER
Ünlü manken Deniz Akkaya'dan babasına kırgın veda! "Beni son senelerde çok üzdün"
Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere 60 aya kadar yapılandırma imkanı
Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu
F.Bahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından flaş eleştiri! Maçın ardından flaş eleştiri! 09:06
"Avrupa'da başarı istiyorsan..." "Avrupa'da başarı istiyorsan..." 09:04
Bugün kimin maçı var? 27 Eylül Cuma Bugün kimin maçı var? 27 Eylül Cuma 08:51
Galatasaray'dan lüks değişiklik! Galatasaray'dan lüks değişiklik! 01:37
Farioli: Farklı kazanmamıza şaşırdım Farioli: Farklı kazanmamıza şaşırdım 01:33
Farioli: Farklı kazanmamıza şaşırdım Farioli: Farklı kazanmamıza şaşırdım 01:32
Daha Eski
Beşiktaş’tan sıfır isabet! Beşiktaş’tan sıfır isabet! 01:23
Mustafa Hekimoğlu sürprizi Mustafa Hekimoğlu sürprizi 01:22
Mert yetmedi Mert yetmedi 01:20
Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu 01:12
Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne tatsız başlangıç Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne tatsız başlangıç 01:12
Van Bronckhorst: Kaybedince tercihler eleştirilir Van Bronckhorst: Kaybedince tercihler eleştirilir 01:12