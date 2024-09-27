ŞOK CUMARTESİ FIRSATLARI | 28 Eylül - 1 Ekim ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Arzum Bonjour Filtre Kahve Makinesi: 1599 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi: 1199 TL
Sinbo STO-6723 Kahve & Süt Köpürtücü: 119 TL
Tchibo Kahve Filtre Kağıdı 80'li: 54,95 TL
Mutfak Önlüğü&Eldiven Set: 109 TL
Dino Kamyon: 349 TL
Sök-Tak İş Araçları Seti 4'lü: 199 TL
Melissa Scooter/Araba: 199 TL
Tır Çeşitleri 8,1 x 39,5 x 12,3 cm: 249 TL
Polis/Dinozor Araçları Seti: 219 TL
Barbie Pırıltılı Bebek: 239 TL
Dollyland Minkie Ayıcıklı Aksesuarl: 99,95 TL
ABS Büyük Boy Valiz Yeşil: 849 TL
ABS Orta Boy Valiz Yeşil: 749 TL
ABS Kabin Boy Valiz Yeşil: 549 TL
Taksi: 39,95 TL
Şirin Bebek Tavşan Taçlı: 99,95 TL
Eğlenceli Şekiller: 149 TL
1000 Parça Puzzle: 79,95 TL
Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 1 L: 39 TL
Cappy Meyve Nektarı Şeftali/Karışık 6x200 ml: 40 TL
Eti Lifalif Yulaf Ezmesi Avantaj Paket 950 g: 49 TL
Vanish Oxi Leke Çıkarıcı Renkliler/Beyazlar 1000 ml: 110 TL
Neutrogena Bright Boost Yüz Kremi 50 ml: 125 TL